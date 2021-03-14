شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أسامة نبيه يعود مجدداً إلى أحضان القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، أن يقدم مردودا قويا من خلال تواجده فى الجهاز الفنى الحالى لفريق نادى الزمالك، فى ظل تولى الفرنسى باتريس كارتيرون القيادة الفنية للفريق خلفا البرتغالى جايمي باتشيكو، من أجل كسب ثقة الجماهير البيضاء.

يمتلك أسامة نبيه العديد من الخبرات التى تمكنه من صناعة الفارق فى منصبه الجديد، خاصة أنه عمل فى مجال التدريب منذ فترة طويلة، ونجح فى تولى العديد من المناصب، أبرزها تدريب المنتخب وعدد من الأندية.

كما أن أسامة نبيه من أبرز النجوم المحببة لدى الجماهير البيضاء منذ أن كان لاعبا، خاصة أنه نجح فى تحقيق العديد من البطولات.

ولم يتمكن أسامة نبيه من التواجد في مقر الزمالك، خلال قيادة كارتيرون للمران الأول أول أمس، خاصة أنه تزامن مع إنهاء مهمة القيادة الفنية لفريق زد، قبل استلام مهام عمله بشكل رسمي في نادي الزمالك، لتبدأ مهمته بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يعقد أسامة نبيه جلسات خاصة مع كارتيرون، للاتفاق على طريقة العمل خلال المرحلة القادمة وتحديد السياسة العامة التي سيتم اتباعها في التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط أسامة نبيه بعلاقة جيدة مع أغلب لاعبي الزمالك، خاصة الدوليين حيث سبق وتولي تدريب المنتخب الوطني في وقت سابق برفقة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لذلك فهو على دراية كبيرة بإمكانيات وقدرات كافة اللاعبين المتواجدين في الزمالك بالوقت الحالي، ويرصد ”الخليج 365” لقطات للنجم أسامة نبيه فى الصور التالية: