شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الاهلى أمام أندية الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى، عصر الثلاثاء المقبل، فى كينشاسا بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بها للحفاظ على حظوظه فى التأهل للدور التالى بالبطولة الأفريقية التى يحمل لقبها.

مباراة الأهلى وفيتا كلوب هى الصدام الثامن بين المارد الأحمر وأندية الكونغو الديمقراطية، بعدما التقى معهم فى 7 مباريات سابقة حقق الأهلى الفوز فى ثلاثة منها وانتهت مباراتان بالتعادل ومثلهما بالخسارة .

وسجل لاعبو الأهلى سبعة أهداف فى الشباك الكونغولية بينما تلقت شباك المارد الأحمر 6 أهداف، فيما خرج الأهلى بشباك نظيفة فى 3 لقاءات.

الأهلى بدأ مواجهاته مع الفرق الكونغولية بلقاء مازيمبى عام 2002 وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد فى القاهرة ثم تعادل سلبياً فى الكونغو، وفى 2012 تجددت المواجهة بينهما بدور المجموعات وفاز الأهلى بثنائية مقابل هدف، وفى الكونغو فاز مازيمبى بهدفين دون رد.

وفى نسخة 2019 التقى الأهلى مع فيتا كلوب وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد، وفى لقاء الإياب خسر الأهلى بهدف دون رد.

بينما انتهت المواجهة الأخيرة بين الأهلى وفيتا كلوب بالنسخة الحالية لدور المجموعات بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بالقاهرة.

ويعد حسام غالى كابتن النادى الأهلى الأسبق هو أكثر لاعبى المارد الأحمر مشاركة فى مواجهات الأهلى مع الأندية الكونغولية، حيث شارك الكابيتانو فى 4 لقاءات سابقة .

وكان الأهلى قد حقق أكبر فوز على الأندية الكونغولية حينما فاز على فيتا كلوب بهدفين دون رد فى نسخة دورى الأبطال الأفريقى 2019 بينما تلقى المارد الأحمر أكبر خسارة أمام الأندية الكونغولية حينما خسر من مازيمبى بهدفين دون رد فى نسخة 2012.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى من دور المجموعات ثم خسر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد بالجولة الثانية قبل أن يتعادل على ملعبه مع فيتا كلوب الكونغولى بهدفين لكل فريق بالجولة الثالثة والأخيرة .