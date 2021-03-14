شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور 32 من نهائيات دوري مراكز الشباب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب النسخة الثامنة، انطلاق دور 32 من الدوري اليوم وحتي 17 مارس الجاري، وتنطلق المباريات اليوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري بخمسة مباريات، الأولي بين مركز شباب كفر الشيخ ( كفر الشيخ ) يلتقي مركز شباب دشنا ( قنا )علي ملعب مركز شباب المنيا الجديدة بمحافظة المنيا الساعة 12 ظهراً ، والمباراة الثانية بين مركز شباب الطود ( البحيرة ) و مركز شباب شبرا ملس (الغربية ) علي ملعب مركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية الساعة 2 مساءً ، والثالثة بين مركز شباب سدمنت الجبل ( بني سويف) مع نظيره مركز شباب الزاوية الحمراء ( القاهرة) علي ملعب مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة الساعة 2 مساءً ، والمباراة الرابعة بين مركز شباب الحرية ( الاسكندرية) مع نظيره مركز شباب قلما ( القليوبية) علي ملعب مركز شباب كفر الزيات بمحافظة الغربية الساعة 2 مساءً ، والخامسة بين مباراة مركز شباب سفاجا ( البحر الأحمر) مع مركز شباب الفتح (اسيوط) علي ملعب مركز شباب مدينة قنا 12 ظهراً .

وتلعب يوم الاثنين الموافق 15 مارس خمسة مباريات أخري ؛ الأولي بين مركز شباب ابو تشت (قنا ) مع مركز شباب كفر القشاش (البحيرة) علي ملعب مركز شباب المنيا الجديدة بمحافظة المنيا الساعة 12 ظهراً ، والثانية بين مركز شباب اصطباري ( المنوفية) مع نظيره مركز شباب ميت حمل (الشرقية) علي ملعب مركز شباب شبلنجة بمحافظة القليوبية الساعة 2 مساءً ، والمباراة الثالثة بين مركز شباب بلفيا (بني سويف) و مركز شباب السنانية (دمياط) علي ملعب مركز شباب المعصرة بمحافظة القاهرة الساعة 2 مساءً ، والمباراة الرابعة بين مركز شباب المطرية (الدقهلية) ومركز شباب سيلا ( الفيوم) علي ملعب مركز شباب الجزيرة بمحافظة القاهرة الساعة 12 ظهراً ، والخامسة بين مركز شباب قرية عامر ( السويس )مع نظيره مركز شباب بور فؤاد (بورسعيد ) علي ملعب مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الاسماعيلية الساعة 2 مساءً .

وتقام الثلاثاء الموافق 16 مارس ثلاثة مباريات ، تبدأ بمباراة مركز شباب المعصره (الوادي الجديد ) مع مركز شباب مسجد الخضر ( المنوفية) علي ملعب مركز شباب المنيا الجديدة بمحافظة المنيا الساعة 12 ظهراً ، والثانية بين مركز شباب ناهيا ( الجيزة) مع نظيره مركز شباب المحسمة المحطة ( الاسماعيلية) علي ملعب نادي العبور بمحافظة القليوبية الساعة 2 مساءً ، والثالثة بين مركز شباب خربة ( شمال سيناء) يلتقي مركز شباب شطورة ( سوهاج ) علي ملعب مركز شباب الشيخ زايد بالاسماعيلية 12 ظهراً .

وتختتم مباريات دور 32 من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة يوم الأربعاء الموافق 17 مارس بثلاثة مباريات تبدأ الأولي بين مركز شباب النجيلة (مطروح) مع مركز شباب العدوة (الشرقية)علي ملعب المدينة الشبابية بابي قير بالاسكندرية الساعة 12ظهراً ، والمباراة الثانية بين مركز شباب ابوسمبل ( اسوان) مع مركز شباب الطود ( الأقصر) علي ملعب مركز شباب الميناء بالبحر الأحمر الساعة 12ظهراً ، والثالثة بين مركز شباب الجرنوس (المنيا) يلتقي مركز شباب الطور (جنوب سيناء) علي ملعب مركز شباب الشيخ زايد بالاسماعيلية 12 ظهراً .

فيما تقام مباريات دور 16 أيام 21و22و23 من مارس الجاري ، ودور الثمانية أيام 28و29 من الشهر ذاته ، ونصف النهائي أول أبريل ، علي أن يقام النهائي كميعاد مقترح في السابع من أبريل علي ملاعب محافظة الوادي الجديد .