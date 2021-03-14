شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض أول مران بالكونغو اليوم.. ومحاضرة فيديو لدراسة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يجري بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو للاعبيه فى مران اليوم لشرح نقاط القوة والضعف فى صفوف فيتا كلوب وطريقة لعب الفريق على ملعبه، لاسيما أن أسلوبه فى اللعب يختلف على ملعبه عن اللعب خارج أرضه، من أجل وضع خطة متوازنة قبل مواجهة الثلاثاء الصعبة والفارقة في مشوار الأهلي الإفريقي.
وتضم قائمة الأهلى كلاً من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومروان محسن ومحمد شريف، وأيمن أشرف وبدر بانون، وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.