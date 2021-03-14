شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض أول مران بالكونغو اليوم.. ومحاضرة فيديو لدراسة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي أول مران له فى الكونغو اليوم، الأحد، على أحد الملاعب بمدينة كينشاسا، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المحدد لها الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني لفريق الأهلي السفر مبكرا إلى الكونغو للتعود على الأجواء من الطقس الحار واللعب على ملعب نجيل صناعي، لاسيما مع حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توفير طيران خاص لبعثة الفريق الأحمر فى رحلاته بأدغال أفريقيا توفيرا للوقت والجهد، وحفاظا على اللاعبين من الإجهاد بسبب طول رحلة السفر والترانزيت خلال رحلات السفر العادية.

ومن المقرر أن يجري بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو للاعبيه فى مران اليوم لشرح نقاط القوة والضعف فى صفوف فيتا كلوب وطريقة لعب الفريق على ملعبه، لاسيما أن أسلوبه فى اللعب يختلف على ملعبه عن اللعب خارج أرضه، من أجل وضع خطة متوازنة قبل مواجهة الثلاثاء الصعبة والفارقة في مشوار الأهلي الإفريقي.