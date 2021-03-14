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حسام حسن: لا أعلم هوية النادي الذي باعني له فرج عامر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حسام حسن لاعب الفريق الأول بنادي سموحة، إنه لا يعلم النادي الذي سينتقل إليه بداية من الموسم المقبل -بحسب تصريحات فرج عامر رئيس النادي-.

وسبق وأكد عامر في تصريحات صحفية أنه أتم صفقة بيع حسام حسن إلى أحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه -دون الكشف عن هوية النادي- على أن ينتقل إليه بداية من الموسم المقبل.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال حسن: "أحلم بحسم لقب هداف الدوري، أركز جيدا على تقديم أداء مرضي هذا الموسم".

وبسؤاله عن تصريحات رئيس ناديه بحسم انتقاله إلى أحد الأندية المصري بداية من الموسم المقبل، قال: "فرج عامر (شاطر) في الأمور التسويقية، وخلال الفترة الماضية قال لي لا علاقة لك بشئ، ليس مطلوب منك إلا أن تركز في المباريات والملعب، نافس بقوة لمساعدة سموحة".

وتابع: "لا أعلم هوية النادي الذي تحدث عنه فرج عامر، لم يخبرني حتى أركز في التدريبات والمباريات".

وعما إذا تلقى عروضا من الأهلي، الزمالك أو بيراميدز، قال: "الثلاثة أندية كبار، لكنني حددت رغبتي منذ فترة وأخبرت فرج عامر بها، أريد المشاركة في البطولات الأفريقية وأحصل على بطولات".

وعن استدعاءه للمنتخب، قال: "بالفعل تحدث معي محمد بركات قبل عدة أيام، وطلب مني تجهيز أوراقي للسفر".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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