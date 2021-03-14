ديربي شمال لندن ولقاء بالدوري المصري ضمن مباريات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم العديد من المباريات سواء كانت محلية أو أوروبية، فمن المقرر أن يلتقي المقاولون العرب مع غزل المحلة في الثالثة عصر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما يلتقي وست هام يونايتد مع مانشستر يونايتد بالجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

كما سيحل توتنهام ضيفًا على آرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني ضمن منافسات بريميرليج.

وفيما يلي نستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي (الجولة الـ28)

2:00- ساوثهامبتون x برايتون

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports 1 HD Premium - beIN Sports 2 HD Premium).

4:00- ليستر سيتي x شيفيلد

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports 2 HD Premium).

6:30- أرسنال x توتنهام

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports 1 HD Premium - beIN Sports 2 HD Premium).

9:15- مانشستر يونايتد x وست هام يونايتد

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports 2 HD Premium).

3:00- سيلتا فيجو x اتلتيك بلباو

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

5:15- غرناطة x ريال سوسييداد

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

7:30- إيبار x فياريال

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

10:00- إشبيليه x ريال بيتيس

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

1:30- بولونيا x سامبدوريا

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 3).

4:00- تورينو x إنتر ميلان

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 3).

4:00- بارما x روما

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 4).

7:00- كالياري x يوفنتوس

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 3).

9:45- ميلان x نابولي

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 3).

الدوري الفرنسي (الجولة الـ29)

6:05- موناكو x ليل

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 2).

10:00- باريس سان جيرمان x نانت

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 2).

الدوري المصري الممتاز (الجولة الـ16)

3:00- المقاولون العرب x غزل المحلة

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 1 HD).