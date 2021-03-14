حسام حسن عن صفقة الـ40 مليونا: رئيس سموحة ذكي.. وهاتفته بشأن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- محرر الخليج 365:

صرح حسام حسن مهاجم سموحة بأن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة النادي، ذكي ويستطيع أن يدير صفقة من الجانب التسويقي بشكل جيد، موضحًا أنه تحدث معه بشأن الزمالك في يناير الماضي.

وقال حسام حسن في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية ردًا على حقيقة انتقاله لأحد الفرق مقابل 40 مليون جنيه: "فرج عامر في الجانب التسويقي ذكي للغاية، وما أعلنه يضع ضغوطا علي حتى أواصل العمل بشكل إيجابي لأضع سموحة في المكانة التي يستحقها".

وتابع: "هدف رئيس سموحة في الموسم الحالي هو أن أحقق لقب هداف الدوري، وهذا شيء ايجابي بالنسبة لي، وهذا الأمر يمكن ان يضعني ضمن اساطير كرة القدم المصرية".

وأضاف: "تحدثت مع رئيس سموحة في يناير الماضي عن إمكانية الانتقال إلى نادٍ كبير مثل الزمالك، واعتبرت أنها فرصة جيدة بالنسبة لي، وشرف لي اللعب في الزمالك أو الأهلي لأن هذا الأمر يمنحني فرصة أكبر مع المنتخب وشعبية على المستوى المحلي والإفريقي".

وفيما يخص موقف المنتخب منه قبل معسكر مارس الجاري: "المنتخب تحدث معي عن طريق محمد بركات الأسبوع الماضي بخصوص الاختيار المبدئي لمنتخب مصر، وهذا شرف كبير وأسعى للتواجد".