شكرا لقرائتكم خبر عن 66% من القراء يتوقعون عبور الأهلى موقعة فيتا كلوب الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تتوقع عبور الأهلي لموقعة فيتا كلوب بعد تزايد الإصابات في الفريق؟"، توقع غالبية القراء عبور الأهلي موقعة فيتا كلوب.

وتوقع 66% من القراء عبور الأهلي لموقعة فيتا كلوب بعد تزايد الإصابات في الفريق، فيما توقع 44% منهم عدم عبور الأهلي لموقعة فيتا كلوب.

وتقام مباراة الأهلى ضد فيتا كلوب في تمام الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

ووصلت بعثة الأهلي أمس السبت ، الكونغو بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 5 ساعات، استعدادا للمواجهة المرتقبة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏