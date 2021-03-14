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شكرا لقرائتكم خبر عن 66% من القراء يتوقعون عبور الأهلى موقعة فيتا كلوب الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تتوقع عبور الأهلي لموقعة فيتا كلوب بعد تزايد الإصابات في الفريق؟"، توقع غالبية القراء عبور الأهلي موقعة فيتا كلوب.
وتوقع 66% من القراء عبور الأهلي لموقعة فيتا كلوب بعد تزايد الإصابات في الفريق، فيما توقع 44% منهم عدم عبور الأهلي لموقعة فيتا كلوب.
وتقام مباراة الأهلى ضد فيتا كلوب في تمام الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ووصلت بعثة الأهلي أمس السبت ، الكونغو بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 5 ساعات، استعدادا للمواجهة المرتقبة.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة فيتا كلوب، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.