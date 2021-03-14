الذكريات السعيدة عنوان ضربة البداية لكارتيرون مع الزمالك أمام الترجي والأهلي

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القاهرة - سامية سيد - عاد الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الزمالك مجددا، وستكون بداية المهمة أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا، كارتيرون قاد الزمالك في الموسم الماضي خلفا لـ ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، وقاد المدرب الفرنسي الزمالك في 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020؛ فاز في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، صاحب الـ50 عاما حقق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي خلال تدريبه الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكانت له تجربة سابقة مع وادى دجلة ثم الأهلى.

وتمثل ضربة البداية لكارتيرون مع الزمالك في الولاية الثانية ذكريات سعيدة، خاصة أنها سوف تشهد مباريات أمام منافسين سبق للمدرب الفرنسي صنع إنجازاته مع القلعة البيضاء على حسابهم .

*كارتيرون والترجى التونسى

ففي السادس عشر من شهر مارس الجاري، سيكون الزمالك بقيادته الفنية الجديدة، على موعد مع تحد صعب عندما يستضيف الترجي التونسي في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، في مباراة لا تقبل غير الفوز للحفاظ على حظوظ التأهل بالمجموعة التي يحتل فيها الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وسبق لزمالك كارتيرون التفوق على الترجى التونسى 3-1 مرتين الأولى حينما توج بكأس السوبر الافريقى بالدوحة والثانية في دور المجموعات بدوري الابطال الافريقى بالنسخة الماضية فهل يكرر المدرب الفرنسي ذكرياته السعيدة مع الأبيض أمام باب سويقة ؟

*كارتيرون والأهلى

وفي الثامن عشر من شهر أبريل، سيكون كارتيرون صاحب الحظ الأعلى في مواجهات فريق السابق النادي الأهلي، على موعد مع قمة نارية بين القطبين، خاصة أنها تأتي وسط منافسة شرسة على قمة المسابقة المحلية، بالإضافة إلى أن الأهلي في القمة الماضية انتزع دوري أبطال أفريقيا عقب تغلبه في النهائي على الزمالك وسيكون كارتيرون مطالباً برد الاعتبار لأبناء ميت عقبة في مباراة الدوري.

ويملك زمالك كارتيرون ذكرى سعيدة أمام الاهلى حينما نجح المدرب الفرنسي في قيادة الفارس الأبيض للفوز بالسوبر المحلى على حساب المارد الأحمر بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى في اللقاء الذى أقيم بالامارات الشقيقة كما نجح زمالك كارتيرون في الفوز على الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول لدوري الموسم الماضى وكانت هي الهزيمة الوحيدة للمارد الأحمر في هذا الموسم الذى توج بطلا للدوري فيه للمرة الخامسة على التوالي.