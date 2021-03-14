شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي : «منهم لله اللي مشوا أوناجم ومصطفى فتحي والسعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن رحيل الثلاثي محمد أوناجم ومصطفى فتحي وعمر السعيد عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كان خطأً كبيراً من قِبَل الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي باتشيكو ولجنة الكرة.

وأضاف مرعي، في تصريحا ت تليفزيونية: «كنت أتمنى حصول عمر السعيد على فرصة كافية وتجهيزه لتعويض رحيل مصطفى محمد، فهو الخيار الأفضل للزمالك».

واختتم مرعي: «مصطفى فتحي لاعب مميز وأثبت جدارته مع فريق سموحة، وكنت أتمنى استمراره، وكذلك الأمر بالنسبة للمغربي محمد أوناجم الذي تمت إعارته إلى الوداد البيضاوي المغربي، فهؤلاء اللاعبون كانوا يحدثون ثقلاً لمقاعد بدلاء الزمالك التي أصبحت خاوية لكن هنقول إيه منهم لله اللي مشوهم في هذا التوقيت» .