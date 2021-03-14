شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صوتي يفضح أزمة جنش وأبوجبل.. وعبدالسلام: المؤامرة من داخل الزمالك وخارجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المستقيل، مفاجأة من العيار الثقيل بامتلاكه تسجيلا صوتيا لبعض مسؤولي الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يتفقون علي تدمير أبوجبل وجنش حارسا الفريق، من خلال الوقيعة بينهما، وبالتالي النجاح في مخططهم بإيقاف مسيرة الزمالك.

وقال عبدالسلام: كنت مدربا لأفضل 3 حراس مرمي في مصر، وبالتالي لابد أن اكون علي دراية بمثل هذه الأمور والمخططات الشيطانية التى هدفها إسقاط الزمالك وإيقاف مسيرته.

وراهن عبدالسلام علي خبرة وإمكانيات أبوجبل وجنش في الحفاظ على ناديهم وفريقهم وعدم السماح للمتربصين بالوقيعة بينهم، مؤكدا أنه مدين بالفضل لحراس الزمالك في البطولات التى حققها الفريق خلال الفترة الماضية وتمني أن يستمر الفريق في طريق البطولات واعتلاء منصات التتويج.

وطالب عبدالسلام في ختام تصريحاته لـ"المصري اليوم"، الجميع بوضع مصلحة الزمالك فوق أي اعتبار وأن يضحوا مثله إذا ارادوا لهذا النادي خيرا، مؤكدا أن اخطر شيء علي الزمالك هو بعض المنتمين له ويحاربونه من الداخل والخارج لإسقاطه من أجل تحقيق مصالح شخصية وحتي وإن كانت علي حساب النادي والفريق.

وأوضح عبدالسلام ان التسجيلات الصوتية والرسائل التى حصل عليها معلوم مصدرها جيدا، ولا تخص أي مسؤول سابق بالنادي، وأصحابها يعلموا جيدا أن هذه التسجيلات وصله بعدما اكتشف مخططهم ضد حراس ونادي الزمالك.