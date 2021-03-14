شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مرتضي منصور .. 4 لاعبين في الزمالك مهددون بالطرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح في الأفق بوادر أزمة كبيرة داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بخصوص رباعي الفريق الصاعدين للفريق الكروي الأول أحمد عيد وأسامة فيصل وحسين فيصل وحسام اشرف.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ان رباعي الفريق يواجهون ازمة كبيرة بالطرد من مسكنهم والشقق التى تم إيجارها لهم في عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة المستشار مرتضي منصور.

وكشف المصدر أن الرباعي أحمد عيد وأسامة فيصل وحسين فيصل وحسام اشرف وغيرهم من اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم ويتدربون مع الفريق الأول مهددون بالطرد من شققهم الخاصة بسبب تأخرهم في دفع الإيجار للشهر الثالث علي التوالي بعد قرار اللجنة الثلاثية المؤقتة وادارة الكرة السابقة بقيادة اشرف قاسم إيقاف صرف بدل السكن للناشئين الذين قد اعتمده المستشار مرتضي منصور رئيس النادي السابق والصادر بحقه قرار بالإيقاف من رئاسة النادي من وزير الشباب والرياضة.

وطالب اللاعبون ادارة النادي والجهاز الفني الجديد بالتدخل السريع لإنقاذهم من هذا الامر وصرف مستحقاتهم وبدل السكن حتي يتسني لهم الاستمرار والاستقرار في شققهم القريبة من النادي.

وكشف المصدر أن مرتضي منصور قد رصد 15 الف جنيه شهريا لكل لاعب بدل سكن لمساعدة اللاعبين الناشئين علي التواجد في القاهرة بالقرب من النادي خصوصا أن قيمة عقودهم الرسمية مع النادي قليلة جدا.

وعملت «المصري اليوم» أن بعض اللاعبين الناشئين قد طلبوا من كارتيرون المدير الفني الجديد التدخل لدى الإدارة لإعادة صرف بدل السكن ومستحقاتهم المالية المتأخرة خلال الشهور الثلاثة الماضية.