شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك المستقيل يعترف بخلافات جنش وأبوجبل: حساسية قد تصل للغيرة المحمودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمي المستقيل بنادي الزمالك، حقيقة الخلاف بين حارسي مرمي الأبيض محمود جنش ومحمد أبوجبل.

وقال عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «بالفعل يوجد بعض الحساسية بين الحارسين قد تصل لدرجة الغيرة المحمودة في بعض الأوقات من أجل رغبة كل حارس في المشاركة أساسيا، لكن كل ما يقال ويثار حول وجود خلافات ومشادات وحروب بين جنش وأبوجبل لا أساس له من الصحة إطلاقا، وما يحدث بينهما أمور عادية في عالم كرة القدم تنتهي بنهاية كل مباراة».

وأكد عبدالسلام أن العلاقة بين جنش وأبوجبل ليست بالشكل الذي يصوره البعض ويحاول تصدير أزمة وخلاف من خلاله، مؤكدا أن الحارسين ضحية الكتائب الإلكترونية المأجورة التي تهاجم الحارسين وتسعي للوقيعة بينهم.

وطالب عبدالسلام حراس الزمالك بعدم الالتفات للمتربصين والمضي قدما تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة مع الفريق محليا وإفريقيا.

كان عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمي الزمالك قد تقدم باعتذار رسمي لإدارة النادي وللفرنسي باتريس كارتيرون عن عدم الاستمرار في منصبه.

واستقرت ادارة الزمالك والجهاز الفني على تصعيد وليد ابراهيم مدرب الحراس بقطاع الناشئين لتولي مهمة تدريب الحراس بالفريق الكروي الأول في مران اليوم، لحين حسم ملف مدر بالحراس بالتعاقد مع مدرب أجنبي أو استمرار إبراهيم أو التعاقد مع مدرب آخر.