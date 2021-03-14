بعد فسخ التعاقد معه.. لماذا لم يغادر باتشيكو حتى الآن؟

الشارقة - اميمة ياسر - قال شريف فاروق وكيل أعمال جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن جماهير النادي أقاموا احتفالية كبرى للمدرب، اليوم السبت، في القاهرة من أجل تكريمه على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال الفترة الماضية، بعد رحيله عن النادي وتولي باتريس كارتيرون مسؤولية قيادة الفريق فنيا خلفا له خلال الفترة القادمة.

وأكد «فاروق» في تصريحات خاصة أن عددا من جماهير نادي الزمالك، كرموا البرتغالي جايمي باتشيكو اليوم السبت، وهو ما أسعده كثيرا بعد الطريقة التي رحل بها من نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وأضاف: «النادي وعد جايمي باتشيكو بالحصول على مستحقاته المالية كاملة خلال الفترة المقبلة، وكان من المفترض أن يسافر المدرب إلي البرتغال خلال الساعات الماضية، لكنه ينتظر الحصول على مستحقاته كاملة، ثم بعد ذلك يرحل عن مصر خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الزمالك وجه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال الفترة الماضية، بشكل رسمي وتم تكليف الفرنسي باتريس كارتيرون بخلافته بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، في القيادة الفنية للفريق.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 33 نقطة متفوقا على غريمه التقليدي النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة فى المسابقة.