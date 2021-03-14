عفروتو: عمري ما هصفى لرمضان صبحي.. وأحمد بلال من أساطير الكرة المصرية.. وساسي لو جه الأهلي مش هيشتكي.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - فتحي وشريف إكرامي، وكذلك عن فرجاني ساسي ومانويل جوزيه وحسام البدري.

وقال «عفروتو»، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» رفقة الإعلامي مهيب عبدالهادي: «مانويل جوزيه أسطورة طبعا وتاريخ كبير في الأهلي ومنقدرش نزيف التاريخ ولكن أنا بحب حسام البدري وهو الأفضل بالنسبة لي».

وعن فرجاني ساسي قال عفروتو: «مش هيحتاج يشتكي عندنا وهنديله اللي هو عايزه في الأهلي لأننا نحتاج للاعب مثل ساسي». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

عفروتو: السعيد كان بإيده يكون من الأساطير في الأهلي



وتطرق لاعب الأهلي السابق، للحديث عن عبدالله السعيد قائلًا: «كان ممكن يكون من الأساطير اللي تتحط على بوابة الأهلي، ولكنه اختار اختيار فاجئنا جدا وجلس مع الزمالك واختار، مينفعش قيمة زي السعيد لما الأهلي يتفاوض معاك أنا أمضي على بياض، لأنك استفدت من الأهلي كتير جدا هو لو السعيد في مكان تاني كان هيتنقل النقلة دي لا طبعا لأنه كان في نادي كبير جدا وأنا زعلان منه لأني بحبه».

عفروتو : رمضان صبحي أنكر الجميل

وعن رمصان صبحي قال عفروتو: «رمضان صبحي أنكر الجميل أنت أولا ملكش جمايل على الأهلي وانكار الجميل شيء يرجعلك أنت ولكن كنت من كباتن الفريق وكنت عند جمهور الأهلي في حته تانية خالص فمينفعش لو ملايين الدنيا تسيب الأهلي عمري ما هصفى لرمضان صبحي لولا الأهلي ماكنت هتمسك فلوس في ايدك ولا هتحترف ولا هتعمل أي حاجة ومستحيل يرجع الأهلي تاني صعب جدا».

أما عن أحمد فتحي قال عفروتو: «فتحي رحل بشكل محترم ولآخر مباراة كان بيلعب، وجه على نفسه وفارق شاسع بينه وبين رمضان، وفتحي هيكون له مكان في الأهلي بعد ما يعتزل وهو اللي هفرح لو رجع تاني من الأربعة اللي رحلوا لكن رمضان موضوعه مضايقني بطريقة كبيرة»، مؤكدًا أنه يعتبر أحمد بلال من أساطير الكرة المصرية في قلب الهجوم.