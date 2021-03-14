بناءا على طلب جماهير القلعة الحمراء..استبعاد أحمد الطيب من التعليق على مباراة الأهلي وفيتا كلوب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت قناة النادي الأهلي عن تفاصيل جديدة بشأن تغيير معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة "صدي البلد" فقد أفادت قناة الأهلي أن شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية قررت تعيين خليل البلوشى المعلق الكروي من أجل التعليق على مباراة النادى الأهلي أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولى فى المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل فى إطار دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بعد هجوم جماهير القلعة الحمراء علي قرار اسناد مهمة التعليق لاحمد الطيب, وطالبت الجماهير بعدم إسناد مهام التعليق على المباراة إليه نظرا لمواقفه السابقة تجاه المارد الأحمر.

جديرا بالذكر يحتل النادى الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط في المجموعة التي يتصدرها نادي سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط ويأتي خلفه فى المركز الثاني نادي فيتا كلوب الكونغولي فيما يتذيل نادى المريخ السوداني ترتيب المجموعة بدور الـ 32 فى دورى أبطال إفريقيا.