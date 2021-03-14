شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يبحث اليوم عن تعديل المسار أمام غزل المحلة بالجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستضيف المقاولون العرب فى الثالثة عصراً نظيره غزل المحلة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين.

ويدخل ذئاب الجبل، اللقاء بعد التعادل السلبى مع مصر المقاصة، فيما تعادل الفلاحين مع زعيم الثغر سلبياً في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 15 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

ويسعى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، لإستعادة نغمة الانتصارات بغية تعديل وضع ذئاب الجبل في جدول الدوري بخطة انتفاضة جديدة للفريق قبل إنطلاق مباريات الدور الثانى للمسابقة، ويواصل ثلاثي المقاولون العرب، محمد سالم، وخالد الحسيني وعبد الرحمن فاروق، غيابهم عن تدعيم صفوف الذئاب أمام الفلاحين بسبب الإصابة.

في المقابل شدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، على لاعبيه ضرورة التركيز في مباراة اليوم ورفض أي محاولة للإستهانة بالمنافس رغم تراجعه في جدول المسابقة لضمان حصد النقاط الثلاث والتقدم في سباق مراكز المسابقة.