شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغادر إلى تنزانيا اليوم لمواجهة نامونجو فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفني، اليوم الأحد، إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق نامونجو التنزانى المحدد لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل، بتوقيت تنزانيا، الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، على ستاد تنزانيا الوطنى فى العاصمة دار السلام، فى إطار منافسات الجولة الثاثنة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن بيراميدز حقق الفوز فى أول مباراة أمام نكانا الزامبى بنتيجة 3 / 0 ليحصد أول ثلاث نقاط فى مشواره نحو اللقب الأفريقي.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة فريق بيراميدز إلى تنزانيا فى الثانية ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادى السماوى من أجل تسهيل الرحلة على اللاعبين وعدم تعرضهم للإجهاد خاصة أن السفر من القاهرة إلى تنزانيا سيستغرق وقتًا طويلاً الأمر الذى قد يؤدى لإجهاد للاعبين وعدم قدرتهم على خوض المباراة بشكل جيد وتحقيق النتيجة المطلوبة.

كما حدد الجهاز الفنى بقيادة أروابارينا برنامج الفريق فور وصول تنزانيا، خاصة أن البعثة ستصل قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة، الأمر الذى سيسمح بخوض تدريب جماعى قبل التدريب الختامى الذى سيقام على ملعب المباراة يوم الثلاثاء.

وسبق بعثة بيراميدز إلى تنزانيا محمد طاهر إدرى الفريق والطباخ من أجل تجهيز كافة الأمور لاستقبال البعثة، كما شدد الجهاز الطبى برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى على جميع أفراد البعثة بضرورة الحفاظ على كافة التدابير الاحترازية، وعدم اختراق أى فرد من أفراد البعثة الفقعة الطبية حتى لا يتعرض للإصابة بفيرس كورونا ومن ثم نقل الفيرس لباقى أفراد البعثة، وهو الأمر الذى قد يؤدى لأزمة فى المباراة حال إصابة اللاعبين أو الجهاز الفني.

وأعلن الكاف عن تعيين طاقم حكام بقيادة الحكم محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.