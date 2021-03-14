شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يراهن على موافقة كريم فؤاد لمنع انتقاله إلى إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم مسئولو النادي الأهلي سيناريو التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم والمعار إلى إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم مركز الظهير الأيمن باعتباره من المراكز التي تحتاج للتدعيم في الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل عدم وجود بديل صريح لمحمد هاني في الجبهة اليمنى واستعانة الجهاز الفني بالثنائي أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام لتعويض النقص في هذا المركز.

وتوصل مسئولو الأهلي لاتفاق مع كريم فؤاد ووالده على كافة تفاصيل انتقاله للقلعة الحمراء، وارتبطوا مع اللاعب بكلمة شرف، بحيث لا يوقع عقود انتقاله إلى نادي إنبي حال إقدام إدارة النادي البترولي على تفعيل بند شرائه من النجوم مقابل دفع 15 مليون جنيه، خاصة أن إتمام الصفقة مرتبط بموافقة اللاعب وتوقيعه على عقود انتقاله لإنبي.

ويخشى الأهلي من تفعيل إنبي بند شراء كريم فؤاد، في ظل رفض الإدارة الحمراء شراء اللاعب من النادي البترولي؛ الذي قد يشترط مبالغ مالية كبيرة لبيع اللاعب إلى الأهلي بعد شراء خدماته بشكل نهائي، حيث يعد اللعب بورقة رغبة اللاعب آخر محاولات الأهلي للابتعاد عن مساومات مسئولي إنبي.