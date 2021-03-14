شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه مديرا للكرة ومدربا عاما في الزمالك بعد طلبه الجمع بين المنصبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة الثلاثية المؤقتة التى تدير نادي الزمالك، علي عدم تعيين مدير للكرة بالفريق الكروي الأول بناء علي طلب الجهاز الفني الجديد بقيادة باتريس كارتيرون ومعاونه أسامة نبيه المدرب العام.

وعملت «المصري اليوم» من مصدر مطلع داخل اللجنة الثلاثية أن النية تتجه لتعيين أسامة نبيه مديرا للكرة بفريق الزمالك بجانب منصبه كمدرب عام، حيث اشترط الجمع بين المنصبين للموافقة علي العمل في الجهاز الفني لكارتيرون، خصوصا نه كان يشغل منصب مديرا فنيا لـ"نادي زد" ومن قبله مديرا فنيا في السعودية .

وقال المصدر إن اللجنة وافقت علي طلب نبيه خصوصا أن باتريس كارتيرون سبق وطلب رحيل الثنائي أشرف قاسم المشرف العام علي الكرة، وعبدالحليم علي مدير الكرة، وعدم تعيين أي منصب إداري خاص بإدارة الكرة في جهازه المعاون، الأمر الذي توافق مع طلب أسامة نبيه المدرب العام.

وبدأ أسامة نبيه عمله امس بقيادة أول مران للفريق،ـ ومن المنتطر أن تعلن إدارة النادي عن القرار خلال الساعات القليلة المقبلة في حالة اعتماده والاتفاق مع كارتيرون علي جميه نبيه للمنصبين في آن واحد.