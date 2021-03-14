وليد سليمان ينتظم فى تدريبات الأهلي بعد العودة من الكونغو

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم وليد سليمان لاعب الأهلى فى تدريبات الفريق الأحمر الجماعية عقب عودة البعثة الحمراء من الكونغو، بعد الانتهاء من لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد انتهائه من برتامج التأهيل الذى خضع له منذ نهاية يناير الماضي، بعد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مبراة فريقه ضد البنك الأهلى بالدوري.

ويجرى وليد سليمان اختباراً طبياً فور استئناف فريق الأهلى تدريباته على ملعب التتش بعد العودة من الكونغو لتحديد موقفه من نزول التدريبات الجماعية، وموعد مشاركته فى المباريات الرسمية.

وبات اللاعب جاهزاً من الناحية الطبية عقب التئام التمزق فى العضلة الخلفية، وهى الإصابة التى استمرت قرابة 7 أسابيع غاب فيها "الحاوى" عن مباريات فريقه.

وتضم قائمة الفريق المسافرة للكونغو كلاً من: ‏محمد الشناوى وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحي، ‏ومروان ‏محسن ومحمد شريف، وأيمن أشرف وبدر بانون، وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى ‏لطفى ‏وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم ‏توفيق، ‏ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى ومحمد هانى ومصطفى شوبير، وأحمد ‏ نبيل ‏كوكا.‏

‏ويلتقى الأهلى مع فيتا كلوب بملعب الأخير عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة للمجموعة ‏الأولى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.‏