شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يعود للشباك في الدوري الإنجليزي بعد غياب عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما فاز فريق مانشستر سيتي على منافسه فولهام بثلاثة أهداف في أول ربع ساعة من الشوط الثاني من مباراتهما ضمن لقاءات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز. أنهى أجويرو مسيرة عام كامل بدون تهديف بعدما نجح في تسجيل الهدف الثالث لفريقه السماوي. وكان النجم الأرجنتيني، لم يسجل أي هدف في البريميرليج، بعدما سجل هدفه الأول في الدوري منذ شهر يناير من عام 2020 عندما سجل في شباك شيفيلد يونايتد، أي بعد 417 يوما من الانتظار، وفقا لما نشره شبكة أوبتا للإحصائيات الكروية.

وسجل ثلاثية السيتي كل من جون ستونز في الدقيقة 47 وجابريل جيسوس في الدقيقة 56 إضافة إلى سيرجيو أجويرو من علامة الجزاء في الدقيقة 61.