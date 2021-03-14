شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وإيفرتون يمنحان بيرنلي رقما قياسيا يكتب لأول مرة في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بيرنلي فوزا تاريخيا على إيفرتون، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 28 للبريميرليج.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد حقق بيرنلي الفوز على فريقي مدينة ليفربول، على الريدز وإيفرتون خارج ملعبه، خلال موسم واحد، لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

كان فريق بيرنلي استطاع تحقيق انتصار هام خارج قواعده على حساب إيفرتون بنتيجة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب جوديسون بارك، في اطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تقدم اللاعب كريس وود في الدقيقة الرابعة عشر لصالح بيرنلي وعزز النتيجة اللاعب داويت ماكنيل في الدقيقة الخامسة والعشرين، قبل أن يقلص الفارق اللاعب كالفيرت لوين في الدقيقة 32، لينتهي اللقاء بفوز بيرنلي 2-1. بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق بيرنلي لثلاثة وثلاثين نقطة في المركز الخامس عشر، واستمر إيفرتون عند المركز الخامس برصيد ستة وأربعين نقطة.ش