عصام مرعي تعليقًا على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك: اللي يهرب ويسيبك ماينفعش ترجعه تاني

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عصام مرعي، نجم الزمالك الأسبق، رفضه التام لعودة باتريس كارتيرون لقيادة الفريق من جديد، بعد الطريقة الغير لائقة التي رحل بها في ولايته الأولى.

وأضاف "مرعي" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten": أتعجب من عودة كارتيرون مرة أخرى بعد هروبه إلى التعاون السعودي، فهو تصرف لا يليق بمكانة وجماهير نادي الزمالك، كما أن باتشيكو قدم مباريات كبيرة مع الفريق ولا يستحق الرحيل بهذا الشكل المفاجئ.

وتابع: صفقة سيف الجزيري علامة استفهام كبيرة، فالجزيري غير مقيد إفريقيا بسبب مشاركته مع المقاولون العرب في الكونفيدرالية، فلِمَ تم التعاقد معه من الأساس؟.