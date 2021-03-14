شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يجرى مسحة كورونا اليوم استعداداً لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، لمسحة كورونا اليوم استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من انتفاضة الإسماعيلى الذى تلقى خسارة من الأهلى فى مباراته الأخيرة بالدوري، ويسعى لاعبوه لنفض غبار الهزائم وتحقيق انتصار غائب منذ فترة طويلة، ويعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات الإسماعيلى للوقوف على نقاط القوة والضعف للدراويش قبل ملاقاته بالدوري.

وتأتى مباراة الإسماعيلى والأهلى المؤجلة من الجولة الثانية عشرة للمسابقة والتى أقيمت مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية وفاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، على رأس المباريات التى يدرسها بسيونى لاسيما أنها تشهد الظهور الأخير للدراويش بالمسابقة قبل مواجهة الطلائع.

ووصل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لمباراته رقم 100 فى مسيرته التدريبية بعدما قاد فريقه للتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 35 لقاء وخسر 25 مواجهة أخرى.

واتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظرائهم فى سيراميكا على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى 21 مارس الجارى على استاد جهاز الرياضة العسكرى وهى أولى وديات الطلائع خلال فترة توقف الدورى بسبب الاجندة الدولية.

ويلاقى طلائع الجيش نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ثم يلاقى المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.