خيتافي يحبط أتلتيكو مدريد بتعادل سلبي ويشعل منافسة الليجا

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت مباراة أتلتيكو مدريد ومضيفه خيتافي بالتعادل السلبي اليوم السبت في الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وفشل أتلتيكو في العودة بالنقاط الثلاث من ملعب خيتافي، واكتفى بنقطة واحدة عزز بها صدارته برصيد 63 نقطة، فاستغل جاره ريال مدريد حامل اللقب التعثر ليقلص الفارق بينهما إلى 6 نقاط، فيما يملك برشلونة فرصة استعادة المركز الثاني وتقليص الفارق إلى أربع نقاط في حال فوزه على ضيفه هويسكا صاحب المركز الأخير.



وبرغم أن "أتلتي" لم يخسر في مباراته الرابعة توالياً (تعادل مرتين وفاز بمثلهما) في "لا ليغا"، إلا أن هذا التعادل لم يصب في مصلحته في سعيه للفوز باللقب.



كما ترك أكثر من علامة استفهام قبل مباراته الأوروبية أمام تشيلسي الانكليزي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري الابطال.



وأبقى مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني المهاجم البرتغالي جواو فيليكس والفرنسي توما ليمار على مقاعد البدلاء.



وهدد أتلتيكو مرمى منافسه الذي يصارع للبقاء في الأولى مرتين عبر البلجيكي يانيك كاراسكو، الأولى بعد 7 دقائق بتسديدة بقدمه اليمنى مرمى المضيف، إلا أن الحارس دافيد سوريا كان لها المرصاد واخرجها إلى ركنية (7)، وأعاد الكرّة بتسديدة "على الطاير" عند حافة منطقة الجزاء لم تُقلق راحة الحارس (38).



وبخلاف مجريات المباراة، كاد خيتافي أن ينهي الشوط الأول متقدماً بعد تسديدة من كارليس ألينيا صدها الحارس السلوفيني يان أوبلاك وتهيأت أمام الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش الذي التف حول نفسه ومررها عرضية عالية تابعها المهاجم الكولومبي خوان "كوتشو" هرنانديز لكنها علت المرمى (45+1).



ودفع سيميوني مع بداية الشوط الثاني بمهاجمه فيليكس الذي سجل هدفاً بضربة رأسية ألغي بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد الذي أكد تجاوز الكرة خط الملعب قبل تمريرة ماركوس يورنتي (62).



وحاول سيميوني تنشيط الهجوم فأجرى تبديلين دفعة واحدة حيث أخرج الأرجنتيني أنخل كوريا وماريو هيرموسو وأدخل ديمبيلي وليمار (64).



ووجد خيتافي نفسه بعشرة لاعبين في الدقيقة 70 بعدما استعان الحكم بالـ "VAR" مرة ثانية لرفع البطاقة الحمراء في وجه مدافعه الكاميروني آلن نيوم بسبب تدخل خطير على البديل البرازيلي رينان لودي.



ووقف الحارس سوريا سداً منيعاً أمام محاولتي ديمبيلي (75) وفيليكس (78)، وناب عنه القائم بعد تسديدة لولبية بالقدم اليسرى للأوروغواياني لويس سواريز المتربص في الزاوية اليمنى (83)، لينهي ديمبيلي مسلسل اهدار الفرص برأسية مرت بجائب القائم الأيسر (90).



وفي باقي المباريات، تعادل ديبورتيفو ألافيس أمام قاديش 1-1 أوساسونا أمام بلد الوليد دون أهداف.

المصدر: فرانس برس