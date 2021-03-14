شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: سنهزم الترجي ونصحح أوضاعنا داخل بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، إن الفريق قارد على الفوز على فريق الترجي التونسي خلال لقاء الثلاثاء المقبل، وتصحيح المسار الأفريقي خلال الجولات الثالث المقبلة، سواء لقاء مولودية الجزائر أو تونجيث.

وأضاف نبيه، خلال تصريحاته المتلفزة مساء الاثنين: كارتيرون مدرب قادر على تصحيح الأوضاع داخل الفريق، خاصة أنه يمتلك طموحا كبيرا ويعلم جيدا ملابسات الكرة الأفريقية، فنحن كفريق نمتلك أفضل جيل في تاريخ الزملك.

وأكد أن لاعبي الفريق الأبيض متحمسون لتجاوز الصعاب خاصة عقبة الترجي التي تعد هي عنق الزجاجة في مشوار دوري أبطال أفريقيا.

يواجه الزمالك الترجي التونسي الثلاثاء الموافق 16/3/2021 ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.