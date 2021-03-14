شكرا لقرائتكم خبر عن عشان يكن : كارتيرون الأنسب للفريق ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن حالة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام يكن نادي الزمالك السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون هو الأنسب لقيادة الفريق في الوقت الحالي خلفاً للبرتغالي باتشيكو.

وأضاف يكن، في تصريحات تليفزيونية: «رغم الطريقة غير اللائقة التي رحل بها كارتيرون أثناء ولايته الأولى في قيادة الزمالك، إلا أنه الأنسب في هذا التوقيت الصعب، فهو الأقرب لهذا الجيل من اللاعبين ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن حالة الفريق".

وتعاقد نادي الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي المهمة الفنية للزمالك خلفا للبرتغالي باتشيكو.