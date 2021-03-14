اخبار الرياضه

عصام مرعي : عودة كارتيرون لا تليق بتاريخ نادي الزمالك .. والجزيري لا يصلح

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي : عودة كارتيرون لا تليق بتاريخ نادي الزمالك .. والجزيري لا يصلح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق رفضه التام لعودة باتريس كارتيرون لقيادة الفريق من جديد بعد الطريقة غير لائقة التي رحل بها في ولايته الأولى .

وأضاف مرعي، في تصريحات تليفزيونية: «أتعجب من عودة كارتيرون مرة أخرى بعد هروبه إلى التعاون السعودي، فهو تصرف لا يليق بمكانة وجماهير نادي الزمالك، كما أن باتشيكو قدم مباريات كبيرة مع الفريق ولا يستحق الرحيل بهذا الشكل المفاجئ».

واختتم مرعي:« صفقة سيف الجزيري علامة استفهام كبيرة ولا يصلح للزمالك، فالجزيري غير مقيد إفريقيا بسبب مشاركته مع المقاولون العرب في الكونفدرالية، فلِمَ تم النعاقد معه من الأساس ؟».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا