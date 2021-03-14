شكرا لقرائتكم خبر عن خاص.. تفاصيل عقد فرجاني ساسي الجديد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهي مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، الجدل الذي دار خلال الفترة الأخيرة حول تجديد عقد فرجاني ساسي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي في ظل ما تردد حول تلقي اللاعب التوسي العديد من العروض السعودية والقطرية.

ونجح مسؤولو اللجنة في التوصل لاتفاق مع فرجاني ساسي على التوقيع لموسمين بداية من الموسم الجديد نظير مليوني دولار عن الموسم الواحد.

ورفض مسؤولو اللجنة التي تدير نادي الزمالك وضع أي شروط جزائية تتيح لفرجاني ساسي الرحيل عن الزمالك للاحتراف الخارجي حال تلقيه عرضا مناسب خلال الموسمين الجديدين.

وأعلن المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس النادي، عن التوصل لاتفاق نهائي مع فرجاني ساسي لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

كانت المصري اليوم قد انفردت «الخميس» بخبر اتفاق الزمالك مع فرجاني ساسي على تجديد تعاقده لمدة موسمين وان التوقيع سيكون عقب انتهاء مباراة الزمالك مع الترجي التونسي.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي والتي ستجري على أرض ملعب ستاد القاهرة ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز بها لضمان الاستمرار في المنافسة على حجز أحد مقعدي التأهل للدور قبل النهائي للبطولة.

وسيوقع فرجاني ساسي على عقده الجديد مع الزمالك عقب انتهاء الفريق من مواجهة الترجي التونسي.

ويسعي مسؤولو اللجنة التي تدير الزمالك لحسم تمديد التعاقد مع عدد من لاعبي الفريق الأول ومن بينهم احمد سيد زيزو ومحمود علاء.

وطالب باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مسؤولي اللجنة التي تدير الزمالك بضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط في أي منهم تحت أي ظرف من الظروف خصوصاً وان الفريق يسعي للمنافسة على الفوز ببطولة الدوري الممتاز وكذلك بطولة دوري أبطال افريقيا لتلبية طموحات جماهير الزمالك بالمشاركة في مونديال العالم للأندية المقبلة، بعدما تعثر الزمالك في الوصول اليها خلال الموسم الحالي بعد خسارة البطولة الافريقية امام الأهلي.