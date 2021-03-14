شكرا لقرائتكم خبر عن زفة بلدي في استقبال هاني أبوريدة بعد فوزه بمقعد المكتب التنفيذي لـ«فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عدد من الجماهير، على استقبال هاني أبوريدة في مطار القاهرة، بعد فوزه بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتواجدت الجماهير في مطار القاهرة، واستقبل أبوريدة بالورود والزفة البلدي.

ونجح هاني أبوريدة في الفوز بمقعد عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كما أنه يشغل عضوية المكتب التفيذي للاتحاد الإفريقي «كاف».