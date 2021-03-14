شكرا لقرائتكم خبر عن خورخي فوساتي: الأهلي عرض عليَّ تدريب الفريق أكثر من مرة الفترة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خورخي فوساتي، المدير الفني السابق لمنتخب أوروجواي، عن تلقيه عرضا أكثر من مرة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال فوساتي، في تصريحات تليفزيونية: «آخر عرض تلقيته لتدريب الأهلي في سبتمبر الماضي، وكيلي تحدث معي أولا عن اهتمام الأهلي بالتعاقد معي لتدريب الفريق قبل أن أتواصل مع أحد مسؤولي الأهلي».

وأضاف: «كنت أتمنى التوصل لاتفاق لتدريب الأهلي فهو شرف كبير لي تدريب أفضل فريق في أفريقيا، لكن ظروفي لم تسمح بذلك، الأهلي فريق قوي جدا يمتلك أفضل اللاعبين الذين يستحقون اللعب في أوروبا».

وأوضح: «الأهلي قدم عرضا قويا في كأس العالم للأندية.. واستحق بالفعل الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية».

على صعيد آخر، أشار فوساتي: «رحيل لويس سواريز عن برشلونة كان أفضل قرار له، اللاعب لم يكن سعيدا في الفترة الأخيرة بسبب كومان، واللاعب وجد نفسه مع أتليتكو مدريد».