شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يستفز جماهير الزمالك قبل لقاء الترجي (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك ومنتخب المغربي، نشر تغريده له على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، فتحت بابا من التساؤلات بين جماهير الزمالك، ومدى ارتباط هذه الرسالة برحيله عن القلعة البيضاء في ظل أزمات الفريق الأبيض المتتالية.

وجاءت رسالة اللاعب المغربي، عبارة عن قلب أحمر مقسوم لنصفين، دون كتابة تعليقا على البوست الذي نشره منذ ساعات قليلة على موقعه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي.

أشرف بن شرقي، كان صاحب مشكلة كبيرة مع جايمي باتشكيو الذي رحل عن الزمالك عقب لقاء سيراميكا، بعد أن نشبت أزمة مع المدرب البرتغالي خلال لقاء الترجي التونسي الذي أقيم الأسبوع الماضي.

تغريدة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك

الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. لاعبو الأبيض يستعدون للمعركة بمسحة طبية

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي “كاف”، وذلك قبل انطلاق مران بعد اليوم الأحد.

ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يطرد محمد عواد.. مدرب الحراس يكشف الكواليس

اقترب محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي بنادي الزمالك من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد انعدام فرص مشاركته مع الزمالك خلال الفترة المقبلة في ظل تواجد محمود جنش الحارس الأساسي وبديله محمد أبو جبل.

وألمح وليد إبراهيم مدرب حراس الزمالك الجديد، إلى رحيل محمد عواد بشكل غير مباشر، خاصة بعد تصريحاته المتلفزة مساء اليوم الذي قال من خلالها، إنه يفضل وجود حارسين كبيرين في الزمالك بالإضافة لحارس صاعد، الأمر الذي فسر بأن محمد عواد اقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة.