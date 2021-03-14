شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا .. لاعبو الأبيض يستعدون للمعركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي “كاف”، وذلك قبل انطلاق مران بعد اليوم الأحد.

ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يطرد محمد عواد.. مدرب الحراس يكشف الكواليس

اقترب محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي بنادي الزمالك من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد انعدام فرص مشاركته مع الزمالك خلال الفترة المقبلة في ظل تواجد محمود جنش الحارس الأساسي وبديله محمد أبو جبل.

وألمح وليد إبراهيم مدرب حراس الزمالك الجديد، إلى رحيل محمد عواد بشكل غير مباشر، خاصة بعد تصريحاته المتلفزة مساء اليوم الذي قال من خلالها، إنه يفضل وجود حارسين كبيرين في الزمالك بالإضافة لحارس صاعد، الأمر الذي فسر بأن محمد عواد اقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

أسامة نبيه.. مسيرة تدريبية محلية وعربية ودولية

عقب تولى أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، منصب المدرب العام للفريق الكروي بالنادي في الجهاز الفني المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، حيث تواجد في تدريبات الفريق لأول مرة برفقة الجهاز الفني الجديد للقلعة البيضاء، أصبح الجهاز الفني للفريق الأبيض مدعم بمدرب شاب صاحب خبرات عالية وقدرات فنية مميزة، قادر على تصحيح مسار الزمالك بمساعدة المدرب الفرنسي في أدغال أفريقيا.

استعانة الزمالك بأسامة نبيه للانضمام للجهاز الفني لم تكن محض الصدفة، بل يتمتع صاحب الـ46 عاما بخبرات عريضة في المجال التدريبي بعدما تدرج في المناصب التدريبية منذ اعتزاله الساحرة المستديرة 2011.

وعمل أسامة نبيه في منصب المدرب العام من قبل مع الزمالك رفقة المعلم حسن شحاتة عام 2011، ومدرب معاون للبرتغالي جورفان فييرا في القلعة البيضاء، واستمر نبيه في تدريب القلعة البيضاء في الجهاز المعاون لحلمي طولان عام 2013.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك أسامة نبيه أكثر من محطة تدريبية حيث سبق له العمل مع شوقي غريب في الجهاز الفني لمنتخب مصر 2014 ، وكان ضمن الجهاز الفني للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي قاد الفراعنة للوصول إلى كأس العالم 2018 والوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017. وشغل أسامة نبيه مقعد الرجل الأول مديراً فنياً لعدة أندية مثل: إف سي مصر والكوكب السعودي والشعلة السعودي ومؤخرا نادي ” زد ” الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية.

ولبى نبيه المُلقب بـ”الذئب” نداء بيته للانضمام إلى الجهاز المعاون للزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لمساعدة الفريق في تحقيق البطولات خلال منافسات بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.