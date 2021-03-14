شكرا لقرائتكم خبر عن فولهام × مان سيتي: ستونز يواصل التألق وشراكة جيسوس وأجويرو مستمرة في النجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مانشستر سيتي مسيرته نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد أن حقق الفوز بنتيجة 3-0 خارج قواعده على فولهام في مباراة ضمن الجولة 28 من البريميرليج.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن الضيوف حسموا المباراة تمامًا في أول ربع ساعة من الشوط الثاني من خلال تسجيلهم جميع الأهداف الثلاث خلال تلك الفترة عن طريق جون ستونز وجابرييل جيسوس وسيرخيو أجويرو (من ركلة جزاء).

رجل المباراة:

الظهير البرتغالي جواو كانسيلو حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور، فصنع الهدف الإفتتاحي في المباراة، وكان أكثر من أفتك الكرة (6)، وأكثر من خاض إلتحامات (19) وأكثر من ربح إلتحامات (11)، وراوغ بنجاح في 3 مناسبات، مع صناعته فرصتين للتهديف.

هل تعلم أن:

فولهام تلقى اليوم 3 أهداف، العدد الذي يزيد بهدف عما تلقاه الفريق خلال المباريات ال7 الماضية في الدوري (2).

مانشستر سيتي فاز بجميع مبارياته ال8 الأخيرة التي لعبها خارج قواعده بالدوري.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

مانشستر سيتي وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه على صدارة الترتيب إلى 17 نقطة مع إرتفاع رصيد الفريق إلى 71 نقطة بعد 30 مباراة.

فولهام تجمد رصيده عند 26 نقطة ليستمر في المركز ال18 بمنطقة الهبوط، وبفارق نقطتين عن مناطق الأمان.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

50% من أهداف جون ستونز مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات سُجلت خلال الموسم الحالي (5 من 10). 5 أهداف في 25 مباراة هذا الموسم .. نفس رصيده التهديفي في 133 مباراة خلال المواسم ال4 الماضية مع مان سيتي.

جابرييل جيسوس اشترك في تسجيل 95 هدفًا خلال 114 مباراة لعبها بشكل اساسي في مختلف البطولات مع مانشستر سيتي (سجل 73 وصنع 22)، مسجلًا 8 وصانعًا هدف في أخر 10 مباريات لعبها بشكل اساسي.

سيرخيو أجويرو انهى سلسلة من 13 مشاركة، 641 دقيقة لعب و24 تسديدة دون تسجيل في البريميرليج، منذ هدفه ضد شيفيلد يونايتد في يناير 2020 ومنذ 417 يومًا.

جابرييل جيسوس وسيرخيو أجويرو لعبا سويًا بشكل اساسي في البريميرليج للمرة رقم 18 فقط. هذا الثنائي سجل 29 هدفًا خلال تلك المباريات. 24 هدفًا منهم في أخر 13 مباراة. (9 لـ جيسوس و15 لـ أجويرو)