شكرا لقرائتكم خبر عن في القادسية.. طفح الكيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنتظر إدارة نادي القادسية قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول مطالبات إدارة النادي المتعلقة بصفقة انتقال لاعب القادسية خالد الغنام لفريق النصر والمتبقي منها 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى مطالبة القادسية أيضاً بباقي مستحقات هارون كمارا المنتقل إلى صفوف فريق الاتحاد البالغة 11 مليونا، وكانت إدارة نادي القادسية قد رفعت قبل نحو شهرين خطاب تذكير لكلا الناديين، للمطالبة بباقي مستحقات صفقة انتقال الغنام للنصر، وكمارا للاتحاد، وعلى رغم الوعود التي تلقتها إدارة القادسية من قبل الناديين بتسديد المبالغ المتبقية، إلا أن المبالغ المالية لم يتم تحويلها في حساب النادي، مما أجبر إدارة القادسية برفع شكوى لاتحاد الكرة السعودي، وكشفت مصادر "الخليج 365" أن رئيس نادي القادسية السابق مساعد الزامل قد تلقى وعوداً بتسديد كامل المبلغ من قبل المدير التنفيذي لفريق النصر عبدالرحمن الحلافي، قبل أن يعلن الأخير استقالته من منصبه في وقت سابق، وتسعى إدارة نادي القادسية إلى حفظ حقوق النادي، من خلال رفعها شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بخصوص المبالغ المتبقية نحو 21 مليون ريال، خصوصاً في ظل الوعود التي تلقتها ولم تتم من قبل ناديي النصر والاتحاد.

