شكرا لقرائتكم خبر عن الفرج يغيب عن «أبطال آسيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سيغيب قائد الفريق الهلالي سلمان الفرج عن مباريات فريقه ضمن دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا التي ستنطلق منتصف أبريل القادم باستضافة نادي الهلال في العاصمة الرياض، لمواصلة اللاعب برنامجه التأهيلي عقب العملية الجراحية التي أجراها في مفصل القدم بداية فبراير الماضي بمستشفى اسبيتار في العاصمة القطرية الدوحة.

ويواصل الفرج برنامجه التأهيلي بصالة اللياقة والحديد في نادي الهلال بشكل يومي، ومن المتوقع أن تكون عودة الفرج للمشاركة في المباريات مع الزعيم في الجولات الـ4 الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يحتل صدارته الفريق الهلالي برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن منافسه الفريق الشبابي الذي يمتلك الرصيد النقطي نفسه.

يذكر أن القائد الهلالي سلمان الفرج جدد عقده مع ناديه في آخر يناير الماضي لمدة 4 سنوات قادمة.