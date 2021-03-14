شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يطالب الاتحاديين باحترام الفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يضع مدرب فريق الاتحاد كاريلي اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة فريق الفتح بعد غد (الثلاثاء) على ملعب الشرائع بمكة المكرمة ضمن مباريات دور الثمانية بمسابقة كأس الملك للموسم الحالي.

إذ سيجري مناورة كروية اليوم (الأحد) سيطبق من خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مواجهة فريق الفتح في المباراة الحاسمة، وتنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في اللقاء المرتقب؛ واعتماد العناصر الأساسية التي سيلعب بها. وشدد المدرب كاريلي على ضرورة احترام الخصم ونسيان الفوز عليه في مواجهة الدور الثاني ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل تجاوزه في لقاء دور ربع النهائي في كأس الملك ومواصلة المشوار نحو المنافسة على تحقيق أغلى الكؤوس المحلية في الموسم الحالي.