شكرا لقرائتكم خبر عن النصر: مارتينيز سليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنفس النصراويون الصعداء بعد إعلان حساب نادي النصر الرسمي النتيجة النهائية للفحوصات الطبية التي أجريت للأرجنتيني بيتي مارتينيز، حيث ‏أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي وجود تمدد في الوتر الخلفي للركبة يحتاج معه للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام دون الحاجة لتدخل جراحي، وسيكون مارتينيز جاهزاً للمشاركة مع النصر في ما تبقى من مباريات الدوري بدءاً من الجولة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في حال تمكن النصر من تجاوز فريق العين الثلاثاء القادم في المباراة التي ستقام على ملعب مرسول بارك في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

يذكر أن إصابة بيتي جاءت بعد وقوعه في مباراة النصر الأخيرة أمام الأهلي على ملعب رديف الجوهرة دون اشتراك مع أحد مما جعل النصراويين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفاً من أن تكون الإصابة قوية وتنهي موسمه الحالي مع النصر.