شكرا لقرائتكم خبر عن كبار وشباب الهلال أبطالاً لدوري الريشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توج رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن، وعضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالكريم الربيعة، والمدير التنفيذي لإدارة الألعاب المختلفة بنادي الهلال عبدالإله المقرن، ورئيس نادي الرياض بندر المقيل الفائزين ببطولة دوري المنطقة الوسطى لفئتي الشباب والفريق الأول. فعلى مستوى الشباب حقق المركز الأول نادي الهلال، وحل بالمركز الثاني نادي الرياض، بينما حل بالمركز الثالث الفيصلي. أما على مستوى الفريق الأول فقد حقق نادي الهلال المركز الأول، وحل بالمركز الثاني نادي الرياض، بينما حل بالمركز الثالث نادي الشباب.

جاء ذلك ضمن البطولة التي استضافها نادي الرياض السعودي بالرياض لمدة 5 أيام، بمشاركة 9 من الأندية المسجلة للعبة بالمنطقة الوسطى وهي أندية الاعتماد والفرع والرياض والفيحاء والزلفي والفيصلي وكميت والشباب والهلال. وصنف نادي الهلال بالمركز الأول بالترتيب النهائي للأندية المشاركة بالبطولة لفئات الناشئين والشباب والفريق الأول، بينما صنف نادي الفيصلي بالمركز الأول لفئة البراعم. ومثل الهلال في فئة الشباب عبدالله الغامدي ونواف عبدالله وعبدالرحمن الزهراني وقصي الغامدي وفارس الغامدي. ومثل الفريق الأول كل من نواف الغامدي وعبدالله الحارثي ومعاذ سعيد ومعاذ الغامدي ونايف زهير.