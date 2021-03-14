بعد تعيين كارتيرون.. مدرب حراس الزمالك يستقيل من منصبه.. و«ديدا» البديل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، تقدم باستقالته، اليوم السبت، معتذراً عن استكمال مهمته داخل النادي الابيض خلال الفترة المقبلة، في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، بعدما كان يعمل مع البرتغالي جايمي باتشيكو الذي جرت إقالته مؤخراً بسبب النتائج السيئة.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأنه من المنتظر أن يتم مسئولو الزمالك التعاقد مع مدرب حراس جديد خلال الساعات المقبلة، خلفاً لعمرو عبدالسلام، ويتم تحديده وفقاً للاتفاق مع المدير الفني الفرنسي وأيضا أسامة نبيه المدرب العام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى ترشيح الحارس الأسطوري البرازيلي، ديدا، لتولي منصب مدرب الحراس، من أحد الوكلاء، وسوف يجري حسم الأمر من عدمه عقب جلسة المجلس مع الثنائي كارتيرون وأسامة نبيه.

وعاد الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الولاية الثانية، بعد ولاية أولى ناجحة حقق خلالها الكثير من أحلام الجماهير البيضاء، بعدما توّج بالسوبر الأفريقي ثم السوبر المصري، على حساب الترجي والأهلي، ليكمل سلسلة النجاح والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك حالياً لمواجهة الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومؤخراً، حقق الزمالك الفوز على سيراميكا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة عشر من الدوري والتي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، أحرزهما المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة 5، وإمام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة.