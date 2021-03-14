«نقطة» رامي عباس تضع محمد صلاح في مأزق.. وموجة سخرية من الفرعون في غرف ملابس ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية عن رد فعل لاعبي نادي ليفربول مع زميلهم محمد صلاح، وذلك بعد التغريدة الغامضة التي كتبها وكيل أعماله رامي عباس، عقب تغييره في مباراة تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان عباس قد أثار جدلاً واسعاً بتغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، حيث وضع نقطة فقط بعد لحظات من تغيير محمد صلاح، وهو ما أدى إلى زيادة التكهنات حول مستقبله وإمكانية رحيله عن ليفربول.

وقالت الصحيفة إن المدير الفني للفريق، الألماني يورجن كلوب، لم يشعر بالحاجة لمناقشة التغريدة مع محمد صلاح، خاصة وأن عقد اللاعب مع ليفربول ينتهي في يونيو 2023، بالرغم من تصريحات الفرعون مع صحيفة "آس" الإسبانية عن مستقبله مع وجود اهتمام من قبل برشلونة وريال مدريد.

وكان صلاح قد أكد في تلك التصريحات أنه لا يعرف ما يخبئه له المستقبل ولكن كل شيء من الممكن أن يحدث، بعد هذه الكلمات بدأت الصحافة الأوروبية في ربط محمد صلاح بأكثر من نادٍ مثل بايرن ميونخ ويوفنتوس بجانب عملاقي الدوري الإسباني.

موقف كلوب الهادئ نابع من إدارة ليفربول التي ترى أن مستقبل محمد صلاح مستقر خاصة مع سريان عقده لأكثر من عامين واستمرار مشاركته في المباريات وتسجيله الأهداف وهو ما يؤكد أنه محبوب من الجميع.

وبعيدًا عن كلوب، أكدت الصحيفة الشهيرة أن محمد صلاح لم يسلم من سخرية بعض زملائه بالفريق الذين ظلوا يمازحونه بسبب تغريدة رامي عباس.

وأفادت صحيفة "ليفربول إيكو" بأن محمد صلاح تعرض لبعض المضايقات من زملائه في الفريق الإنجليزي، رداً على تغريدة رامي عباس.

وأوضحت الصحيفة أن زملاء صلاح في ليفربول، أطلقوا بعض النكات على رد فعل رامي عباس، في أعقاب استبداله خلال لقاء تشيلسي، خاصة أنه لم يشرح المقصد منها حتى تلك اللحظة، ولكن الأمر لم يتسبب في أي أزمة بين صاحب الـ28 عاماً ولاعبي الريدز.

يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بعيداً كل البعد عن المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.