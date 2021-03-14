موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة فيتا كلوب في إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم 16 مارس الجاري بالكونغو، في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.

وتم استبعاد على معلول ومحمود وحيد ووليد سليمان للإصابة.

ويتوجه الأهلي إلى الكونغو، السبت؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل مع فيتا كلوب، 2-2، في استاد القاهرة في الجولة الثالثة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن فيتا كلوب، فيما يتصدر سيمبا التنزاني الترتيب بـ7 نقاط.