ما علاقة مرتضى منصور بعودة كارتيرون!.. إعلامي سعودي يوضح

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الاعلامي عابر الرشيدي، عن مفاجأة مدوية كانت سبب وراء عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك.

وأوضح الرشيدي خلال تصريحات تليفزيونية أستعرضها موقع "سبورت360" في نسخته العربية: "مرتضى منصور قام برفع قضية ضد كارتيرون بسبب رحيله المفاجئ عن الزمالك في سبتمبر الماضي".

وواصل: "مرتضى منصور كسب القضية لصالحه وكارتيرون بات مهددًا بالايقاف لمدة عام ونصف وهو الأمر الذي أجبره على العودة للزمالك". حسبما نشر موقع "صدى البلد".

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن عودته للفريق الأبيض مجدداً، واستعدادات المدرب الفرنسي لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في منافسات دوري أبطال أفريقيا، ورد فعل الجماهير البيضاء على عودته لتدريب الفريق.

وقال المدرب الفرنسي الجديد للقلعة البيضاء: «أعلم أن بعض جماهير الزمالك لم تسعد بعودتي لتدريب الفريق، والبعض الآخر سعيد، لكن أنا هنا لحصد البطولات وإسعادهم، ولذلك وافقت على الحصول على راتب أقل مما كنت أحصل عليه في التعاون السعودي».

وأضاف: «لا يمكنني أن أري الفريق في هذا الوضع ولا أعود وألبي نداء النادي، الزمالك نادي كبير، والفريق كان يعاني من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية، والآن هو الوقت المناسب لإعادة الهدوء والتركيز».