إقالة باتشيكو تكلف الزمالك 13 مليون جنيه والمدرب: تعرضت للظلم والأبيض بالمركز الأول.. وأول تصريحات من كارتيرون



الشارقة - اميمة ياسر - عقد طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك، جلسة مع البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بعد إعلان إقالته من تدريب الفريق، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت أول أمس الخميس، بالجولة الخامسة عشر للدوري وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

وجاءت تلك الجلسة من أجل تسوية الأمر بشكل رسمي ومنحه الشرط الجزائي كاملا والبالغ 420 ألف دولار، مع منحه ايضا راتب ثلاثة أشهر قديمة ليصل المبلغ إجمالا 900 ألف دولار، وهو ما يعادل 13 مليون جنيه مصري، من أجل إنهاء التعاقد معه بدون أي أزمات، خاصة وأن النادي الأبيض هو صاحب قرار فك الارتباط.

ومن جهته أبدى باتشيكو، عدم رضاه عن رحيله في هذا التوقيت خاصة وأنه كان يريد استكمال مهمته، ويرى أنه تعرض للظلم، لاسيما وأنه ترك الفريق الأبيض وهو في المركز الأول ببطولة الدوري. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الزمالك يمتلك حظوظ التأهل بدوري أبطال أفريقيا

وأكد المدير الفني السابق للفريق الأبيض للمقربين منه، أن الزمالك لديه حظوظ قوية في التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب مواجهته العديد من الأمور الصعبة، أهمها الملاعب السيئة ولا يوجد سوى ملعب واحد في النادي يتدرب عليه 35 لاعبا يوميا وهو أمر صعب، وأيضا عدم التدعيم بالصفقات التي طلبها ومع ذلك لم يقصر وعمل في ظل هذه الإمكانيات المتاحة.

كارتيرون يستعد لبداية ولايته الثانية مع الزمالك

ويستعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك، لبداية ولايته الثانية مع الفريق الأبيض بداية من قيادة مران اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة لدور المجموعت لبطولة دوري الأبطال الأفريقي، وهي المباراة التي يرفع فيها أبناء ميت عقبة شعار الفوز فقط، لتعديل موقفهم في جدول ترتيب المجموعة الرابعة وتجديد آمال التأهل لدور الثمانية.

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن عودته للفريق الأبيض مجدداً، واستعدادات المدرب الفرنسي لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في منافسات دوري أبطال أفريقيا، ورد فعل الجماهير البيضاء على عودته لتدريب الفريق.

وقال المدرب الفرنسي الجديد للقلعة البيضاء في تصريحات لقناة النادي: «أعلم أن بعض جماهير الزمالك لم تسعد بعودتي لتدريب الفريق، والبعض الآخر سعيد، لكن أنا هنا لحصد البطولات وإسعادهم، ولذلك وافقت على الحصول على راتب أقل مما كنت أحصل عليه في التعاون السعودي». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف: «لا يمكنني أن أري الفريق في هذا الوضع ولا أعود وألبي نداء النادي، الزمالك نادي كبير، والفريق كان يعاني من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية، والآن هو الوقت المناسب لإعادة الهدوء والتركيز».

كارتيرون للاعبي الزمالك: أثق في قدرتكم على تحقيق البطولات

وقال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالعودة من جديد لقيادة الفريق، مؤكدًا في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي، أن هدفه هو مساعدة الفريق على العودة للطريق الصحيح وتحقيق البطولات.

وقال المدير الفني الفرنسي: «لا خلاف أن الزمالك يملك إمكانيات فنية رائعة، وكل عناصر الفريق على أعلى مستوى، ومهمتي ليست فنية فقط، لكن ما يهمني هو استعادة الروح المفقودة في الفريق وهذا ما قلته للاعبين خلال اجتماعي معهم اليوم وواثق بأنهم سيساعدوني على تنفيذ ذلك».

وأوضح، أنه وافق على العودة للزمالك من أجل رد الجميل للنادي المدين له وللجماهير بأي نجاحات حققها في الولاية السابقة، مشددًا على أن اللعب بروح وقلب هو ما سيجعل الفريق يتخطى المرحلة الصعبة الحالية».

ووجّه كارتيرون رسالته لجماهير الزمالك، مؤكدًا سعادته بالعودة مرة أخرى من أجلهم، مشددا على أنه تنازل عن الاستمرار في السعودية بمقابل أكبر من أجل العودة لنادي الزمالك:«عدت إلى الزمالك لحصد البطولات».

واستطرد المدرب الفرنسي تصريحاته: «الزمالك اسم كبير للغاية، فالأشخاص يرحلون ويأتي غيرهم ويبقى اسم النادي، والجميع في الوقت الحالي داخل النادي يعمل على توفير عوامل الاستقرار والمناخ الجيد لعودة الفريق لمكانته الطبيعية».