تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تحمله قيمة عقد كارتيرون لعودته لتدريب الزمالك



الشارقة - اميمة ياسر -

كشف تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حقيقة تدخله لعودة الفرنسي باتريس كارتيرون، لقيادة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال مالك نادي ألمريا الإسباني في بيانًا رسميًا:" لازلت اوضح من لحظة اعلاني منذ عام بخصوص ابتعادي عن الرياضة في جمهورية مصر الشقيقة ولازالت الاشاعات والاقاويل وآخرها اليوم عن علاقتي بالتعاقد مع مدرب نادي الزمالك".

وتابع:"قولاً واحداً لا لي أي علاقة بأي شأن رياضي في أي مكان ليس في مصر فقط وغير مصر إلا استثماري وتملكي لنادي الميريا الاسباني ورئاستي الشرفية لنادي الهلال السوداني الذي اعتز بها وأكن لجمهوره كل الحب والتقدير، فقط هذه علاقتي بكرة القدم".

وواصل:" للتوضيح لم أزر مصر الشقيقة منذ فترة طويلة جداً وعلاقتي محصورة بأصدقائي فيها الذين اتواصل معهم هاتفياً أو يزوروني في المملكة، لقد تعودت على استخدام اسمي في كثير من الاخبار الغير حقيقية والمغرضة، التي اعلم ان الهدف من ورائها تشويه لصورتي ويقف خلفها جهات اعلمها جيداً".

وأتم:" حفظ الله امتنا العربية ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ودمتم بخير اخوكم".