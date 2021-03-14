حسام غالي يعلن خوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر -

فجر حسام غالي عضو مجلس النواب، ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن خوض انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء المقبلة.

وأكد حسام غالي، في تصريحات تليفزيونية له مساء اليوم: "سأخوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة، كعضو، مجلس إدارة".

وتابع غالي: "كنت بحفز نفسي دايمًا، وذهبت إلى اختبارات النادي الأهلي، وميمي الشربيني، له فضل كبير عليا، خلال فترة وجودي داخل القلعة الحمراء".

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيين 4 رياضيين في مجلس النواب الجديد، وهم حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق، وحازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، ومحمد عمر نجم الاتحاد السكندري السابق وأبو الشهيد شريف محمد عمر الذي استشهد على يد التكفيريين في أرض الفيروز سيناء، بجانب أية مدني بطلة العالم في الخماسي الحديث.