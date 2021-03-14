أول تعليق من هاني أبوريدة بعد نجاحه في انتخابات الفيفا

الشارقة - اميمة ياسر - حسم المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، مقعده الدولي ممثلا للقارة السمراء في الاتحاد الدولي بالتزكية قبل انطلاقة فعاليات الجمعية العمومية رقم 43 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في العاصمة المغربية الرباط والتي تشهد انتخابات الرئاسة والمكتب التنفيذي للكاف والفيفا.

وقال أبوريدة عبر "تويتر": "أود أن أشكر الجميع في بلدي الحبيب مصر على الدعم وفي قارتنا العزيزة إفريقيا والأصدقاء الذين وقفوا بجواري من خارجها، وأود التأكيد أيضًا على أنني سأستمر في العمل في سبيل تطوير كرة القدم ودعمها في إفريقيا والعالم بأسره.. عاشت إفريقيا وتحيا مصر".

أود أن أشكر الجميع في بلدي الحبيب مصر على الدعم وفي قارتنا العزيزة إفريقيا والأصدقاء الذين وقفوا بجواري من خارجها، وأود التأكيد أيضًا على أنني سأستمر في العمل في سبيل تطوير كرة القدم ودعمها في افريقيا والعالم بأسره.