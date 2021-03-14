شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: لو بلعب حاليا سأختار الأهلى وبواليا مميز وباتشيكو فقد السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن "الصقر" نجم المنتخب السابق، أن تعاقد الزمالك مع باتريس كارتيرون الأنسب في الوقت الحالي، على الرغم من أن البرتغالى باتشيكو كان يسير بشكل جيد.

وقال أحمد حسن، في تصريحات خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كارتيرون الأنسب لقيادة الزمالك حاليا ولو أنى أرى أن باتشيكو كان يسير بشكل جيد ومعاه فريق كويس، لكنه فقد السيطرة على غرفة الملابس".

وأضاف الصقر: "الزمالك أقوى مع كارتيرون في الموسم الماضى، واختيار أسامة نبيه في جهازه موفق جدا، ولابد من وجود مدير كرة في الزمالك".

وتابع أحمد حسن: "يجب على الجماهير أن تدعم كارتيرون حاليا لانه أصبح واقع قبل المباراة المهمة أمام الترجى التونسى، وهو يجيد اللعب أمام الفريق التونسى ولابد من تحقيق الفوز لإحياء الآمال مرة أخرى".

وأوضح الصقر: "ما يحدث من جماهير الزمالك الآن هو ما مر به جمهور الأهلى عندما تم التعاقد مع موسيمانى، ولكن بعد فترة دعمت الجماهير تواجده لأنه ممكن يكون مش الأفضل ولكن كان الأنسب والدليل التتويجات، والإدارة القوية سر النجاح وأرفض تحكم مواقع التواصل في القرارات".

وأضف أحمد حسن: "الأهلى فرط في فوز سهل على فيتا كلوب هنا في القاهرة وكان عنده سوء حظ كبير جدا في المباراة وتقصير أيضا من اللاعبين، ومنح الفرصة للفريق الكونغولى في الدخول في الحسابات وفرصة للتأهل".

وأوضح: "حسين الشحات جه الأهلى برقم مبالغ فيه، والجماهير بتحاسب مردود اللاعب على القيمة التي جاء بها، وده مش صح ولكنه لاعب جيد ويحتاج للراحة مع قفشة لأنهما ظهرا أمام الإسماعيلى بشكل ضعيف جدا".

وتابع الصقر: "والتر بواليا الأنسب لقيادة هجوم الاهلى أمام فيتا كلوب لانه لاعب مميز ومهاجم قوى ويستطيع التعامل مع الأجواء الأفريقية وما ينقصه هو التسجيل فقط وهيفيد الأهلى مستقبلا".

وعن التجديد للساسى، قال أحمد حسن: "الزمالك لو جدد لساسى بـ2 مليون يورو هيعانى من أزمة مع باقى اللاعبين، ووجود الفوارق بين اللاعبين يسبب أزمة، وكهربا لاعب جيد وعقده مع الاهلى معقول بالنسبة للأرقام التى نسمع عنها، وأفضل لاعب فى مصر لا يزيد عن 20 مليون جنيه".

وأوضح أحمد حسن: أنه لو كان يلعب حاليا وأتعرض عليه الأهلى والزمالك بـ 20 مليون وبيراميدز بـ40 مليون جنيه، سيختار الانتقال إلى النادى الأهلى".