شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد اللطيف: فوز الزمالك على الترجي والمولودية سيصالح كارتيرون مع الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن مباراتي الترجي التونسي ومولودية الجزائر المقبلتين للفريق الأبيض، ستكون فارقتان في علاقة الفرنسي باتريس كارتيرون مع جماهير الزمالك في الفترة المقبلة.

وأضاف حمادة عبد اللطيف، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس2: "فوز الزمالك في المباريات الثلاثة المقبلة بدوري الأبطال وضمان التأهل بعد تعقيد حساباته ستكون ورقة المصالحة بين كارتيرون والجماهير، وهو السبيل الوحيد لتنسى جماهير الزمالك ما فعله كارتيرون برحيله المفاجئ قبل نصف نهائي إفريقيا في نسخته الأخيرة".

وأوضح نجم الزمالك الأسبق أن الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين الشباب، موضحا أن أسامة فيصل قد يكون الحل المثالي أمام كارتيرون لتعويض رحيل مصطفى محمد في ظل صعوبة اشراك مروان حمدي في مباراة الترجي المصيرية".

وتابع اللاعب السابق المعرف بـ"الحاوي"، أن الزمالك وجد صعوبة بالغة في تسجيل الأهداف بعد رحيل مصطفى محمد، موضحا أن جماهير الزمالك سعيدة بتألق مصطفى في الدوري التركي.

وكان كارتيرون تولى تدريب الزمالك الموسم الماضى خلفا لـ ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، وقاد الفارس الأبيض فى 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020، فاز فى 19 مباراة، وتعادل فى 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، صاحب الـ50 عاماً توج ببطولتى كأس السوبر المصرى، والسوبر الأفريقى مع الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكانت له تجربة سابقة مع وادى دجلة ثم الأهلى.